Pressemitteilung



GoingPublic Media AG bringt Finance Day virtuell

Plattform Life Sciences mit innovativem Liveformat



München - 21.10.2020



Unter dem Motto "Corona als Turbo für die Biotechnologie?" lädt die Plattform Life Sciences, Teil des Münchner Medienhauses GoingPublic Media AG, am heutigen Mittwoch erstmals zum virtuellen Finance Day ein. Über die Möglichkeiten der Wachstumsfinanzierung in unruhigen Zeiten und warum gerade Deutschland das Potenzial für viele weitere Unicorns besitzt, diskutieren 15 hochkarätige Experten, darunter Dr. Sierk Pötting, CFO/COO von BioNTech, in einer rund 3-stündigen Live-Sendung.



Markus Rieger, Vorstand von GoingPublic Media: "Der Finance Day war 14 Jahre lang fester Bestandteil der analytica, Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik und Biotechnologie. Nach der corona-bedingten Absage durch die Messe München wird der bekannte Branchentreff der Life Sciences nun erstmals zum digitalen Forum. So leisten wir auch während der Pandemie einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung von Unternehmen, vor allem aus der deutschen Biotechnologie."



Start der Livesendung, die im Haus der Bayerischen Wirtschaft produziert wird, ist um 14:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei über den folgenden Link möglich:

https://www.goingpublic.de/finance-day-2020/



"Wir sind stolz, dass wir so viele hochkarätige Experten für unser Liveformat gewinnen konnten" sagt Karin Hofelich, Leiterin der Plattform Life Sciences. "Wir beleuchten neben der BioNTech-Story die entscheidenden Fragestellungen bei der Wachstumsfinanzierung über Venture Capital und die Börse. Daneben begeben wir uns auf die Suche nach den ,Einhörnern' von Morgen. Unsere Zuschauer werden wir dabei über einen Live-Chat mit einbeziehen."



Das ausführliche Programm finden Sie hier:

https://www.goingpublic.de/finance-day-2020/



Über die Plattform Life Sciences ( www.plattform-lifesciences.de) Life Sciences, die "Lebenswissenschaften", bilden seit mehr über 20 Jahren einen wesentlichen Branchen- und Technologieschwerpunkt von GoingPublic Magazin und VentureCapital Magazin aus dem Hause GoingPublic Media. Seit 2014 gibt es die eigene cross-mediale (Print - Online - Event) "Plattform Life Sciences". Die Mission: medienübergreifende Verbindung der Lebenswissenschaften mit Wissen und Netzwerken aus Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarkt. Bereits seit 2006 gibt es die Kooperation mit der Messe München sowie das Format des "Finance Day", der anlässlich der alle zwei Jahre stattfindenden analytica, Weltleitmesse für die Labortechnik-, Analytik- und Biotechnologie einen wichtigen Teil des Rahmenprogramms darstellte. 2020 gibt es den Finance Day am 21. Oktober erstmals als innovatives Online-Format.