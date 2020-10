Fondsmarktstatistik September 2020: Schweizer Fondsmarkt praktisch unverändert

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im September 2020 1'248’503 Mio. CHF (August 2020: 1'247’121 Mio. CHF) an. „Im Berichtsmonat entwickelten sich die Aktienmärkte rückläufig, der SMI lag dabei noch im positiven Bereich, während die relevanten restlichen Aktienmärkte im Minus notierten. Entsprechend erhöhte sich das Volumen des Schweizer Fondsmarktes nur geringfügig. Erfreulicherweise verstärkte sich der Trend der Mittelzuflüsse im Vergleich zum Vormonat. Am meisten Neugelder wurden in Aktienfonds investiert, gefolgt von Obligationenfonds“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Asset Management Association Switzerland. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im September 2020 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -2.28% (7.57%), S&P 500 -3.92% (7.01%), EURO STOXX 50 -2.41% (3.09%) und SMI 0.51% (1.30%) sowie SBI 0.80% (-0.79%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -0.05% (-0.81%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 0.05%, gegenüber dem US-Dollar 1.87%.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im September 2020 2.8 Mrd. CHF. Klar an der Spitze lagen dabei Aktienfonds (2.2 Mrd. CHF) vor Obligationenfonds (1.3 Mrd. CHF). Mittelabflüsse verzeichneten vier Fondskategorien, diese bewegten sich jedoch mehrheitlich auf tiefem Niveau. Am meisten Gelder wurden dabei aus Geldmarktfonds (-817.0 Mio. CHF) abgezogen. In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.60%, Obligationenfonds 31.78%, Anlagestrategiefonds 10.63%, Geldmarktfonds 8.91%.

Die Statistik basiert auf der FINMA-Genehmigungsliste und umfasst alle Fonds schweizerischen Rechts sowie alle ausländischen Fonds, die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, inklusive ihrer institutionellen Anteilsklassen. Ausländische Fonds, welche ausschliesslich qualifizierten Investoren vorbehalten sind, erfasst die Statistik nicht, weil diese Produkte nur privat platziert werden und keine FINMA-Genehmigung erhalten können.