FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesverluste angeknüpft. Der zur Eröffnung leicht gestiegene Dax bröckelte ab und fiel unter die Marke von 12 700 Punkten. Zuletzt notierte der Leitindex 0,75 Prozent im Minus bei 12 641,86 Punkten. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel fiel um 1,13 Prozent auf 27 381,16 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,7 Prozent auf 3205 Punkte.

"Die Infektionszahlen in Europa und auch in Deutschland steigen weiter und damit bleibt die Corona-Pandemie an der Börse das beherrschende Thema", erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Zu groß ist die Angst der Anleger vor flächendeckenden Lockdowns, die die konjunkturelle Erholung vom ersten Schock im Frühjahr schon wieder beenden könnte, bevor sie so richtig begonnen hat."