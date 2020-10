BAADER BANK belässt SOFTWARE AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach Eckzahlen zum dritten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 42,60 Euro belassen. Die vom Software-Konzern genannten Bandbreiten für Umsatz und Profitabilität lägen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das lasse einen höheren Anteil an Abonnements mit jährlichen Kündigungsrechten vermuten als vom Markt und ihm bislang erwartet./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:25 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Software Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de