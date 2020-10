---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



NFON AG: Aufsichtsrat richtet Vorstand neu aus und beruft Dr. Klaus von Rottkay zum Vorstandsvorsitzenden



Neuausrichtung und Besetzung des Vorstands rücken Kunden- und Marktentwicklung sowie Produktentwicklung als strategische Bereiche noch stärker in den Fokus



München, 21. Oktober 2020 - Der Vorstand der NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), dem einzigen paneuropäischen Cloud-PBX-Anbieter, wird neu ausgerichtet. Dr. Klaus von Rottkay leitet als Vorstandsvorsitzender ab dem 1. Dezember 2020 gemeinsam mit dem langjährigen Vorstandsmitglied Jan-Peter Koopmann die NFON-Gruppe. Damit folgt Dr. Klaus von Rottkay auf Hans Szymanski und César Flores Rodríguez. Nach viereinhalb Jahren als Vorstandsvorsitzender verlässt Hans Szymanski, der 2018 die NFON AG erfolgreich an die Börse geführt hat, zum Jahresende das Unternehmen. Zeitgleich wird César Flores Rodríguez unter dessen Leitung sich die Anzahl der beim Kunden installierten Nebenstellen (Seats) auf rund 500.000 Seats verdoppelt hat und verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Consulting & Services und das internationale Geschäft ist das Unternehmen verlassen, da die vertrieblichen Aktivitäten künftig in der Verantwortung des neuen Vorstandsvorsitzenden gebündelt werden. In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres werden Hans Szymanski und César Flores Rodríguez dem Unternehmen beratend zur Verfügung stehen. Die Bereiche Forschung & Entwicklung, Technical Operations, Datenschutz, Support/Logistik, interne IT, Produktmanagement und neu Consulting & Services verbleiben in der Verantwortung von Jan-Peter Koopmann als Technikvorstand.



"Hans Szymanski und César Flores Rodríguez gilt unser ausdrücklicher Dank für ihre Leistungen", sagt Rainer Koppitz, Aufsichtsratsvorsitzender der NFON AG. "Mit der jetzt vorgenommenen Neuausrichtung und Besetzung des Vorstands rücken die strategischen Bereiche Kunden- und Marktentwicklung zum einen sowie Produktentwicklung zum anderen noch stärker in den Fokus. Als Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Deutschland hat Dr. Klaus von Rottkay Cloud-Services in Deutschland fest etabliert und in den letzten Jahren PlanetHome, ein weiteres Cloud-gestütztes Unternehmen, als CEO zu einem umsatzstarken Marktführer der Immobilienbranche gemacht. Das neue Profil des Vorstands ist eine klare Bekräftigung des strategischen Ziels der NFON-Gruppe: Die Nr. 1 für Cloud-Telefonie in Europa zu werden."