Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 5,30 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Positive Entwicklung im 1. HJ 20; 2. HJ 20 deutliches Wachstum von Umsatz und Ertrag erwartet; Ausbau des BOS-Geschäfts sollte profitables Wachstum ermöglichen; GBC-Schätzungen und Rating bestätigt



Die artec technologies AG (artec) konnte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres eine positive Umsatzdynamik verzeichnen, die nicht wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflusst war. Hierbei hat sich für die Technologiegesellschaft unseres Erachtens nach hauptsächlich die verstärkte Positionierung im BOS-Bereich ausgezahlt. Daneben konnte die Gesellschaft laut eigenen Angaben von der eingeleiteten Vertriebsoffensive im Mediengeschäftsbereich profitieren.



Entsprechend konnte der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahres-zeitraum um rund 41,0% auf 1,30 Mio. EUR deutlich gesteigert werden. Unserer Einschätzung nach entfiel hierbei der Großteil der Umsatzerlöse auf Geschäftsaktivitäten mit Behördenkunden (BOS-Bereich bzw. Sicherheitsbereich). Hierbei ist zu erwähnen, dass laut Unternehmensmeldung vom Juni 2020 Aufträge behördlicher Institutionen mit einem Umsatzvolumen von rund 0,40 Mio. EUR, die ursprünglich für Ende Juni zur Auslieferung kommen und im Halbjahresbericht ausgewiesen werden sollten, sich auf das zweite Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres verschoben haben. Behörden- kunden profitieren damit von der temporären Umsatzsteuersenkung, da sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind.



Im größten Geschäftsbereich, dem BOS-Segment, konnte im ersten Halbjahr 2020 ein besonders wichtiger Auftrag gewonnen werden. So hat artec den eigentlich schon für 2019 erwarteten Erweiterungsauftrag einer Bundesbehörde für ein zentrales, cloudbasiertes MULTIEYE-BOS- Videowarehousesystem mit einem deutlich sechsstelligen Auftragsvolumen erhalten.



Nach dem erfolgreichen Einsatz dieses umfangreichen

Videoaufzeichnungssystems bei einer Bundesbehörde und der anstehenden Erweiterung des Systems sowie der Signalwirkung dieses Referenzprojekts, rechnet artec in den kommenden Monaten mit weiteren Aufträgen von Sicherheitsbehörden aus dem In- und Ausland. Bereits für das vierte Quartal 2020 erwartet artec die Gewinnung eines ähnlichen Projekts mit einer anderen Bundesbehörde und im Zuge dessen eine Vertragslaufzeit über mehrere Jahre.