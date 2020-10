US-Agentur für Verteidigungslogistik gewährt American Manganese Inc. finanzielle Unterstützung zur Bearbeitung ihres Manganlagerbestands

21. Oktober 2020 - Surrey, BC - American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die US-Agentur für Verteidigungslogistik (United States Defense Logistics Agency/DLA) dem Unternehmen eine finanzielle Zuwendung gewährt hat, um Arbeiten auf der Manganerzhalde der Regierung der Vereinigten Staaten unweit von Wenden (Arizona) durchzuführen. Ziel ist die Herstellung von elektrolytischem Manganmetall (EMM) für die Nation. Die DLA verwaltet die Kampflogistik der gesamten US-Streitkräfte und beaufsichtigt auch die Lagerhaltung des US-Verteidigungsministeriums (US National Defense Stockpile/NDS).

AMY hat eine finanzielle Zuwendung erhalten, um Tests an der Halde in Wenden durchzuführen und abzuklären, ob sich das vom Unternehmen entwickelte und patentierte hydrometallurgische Verfahren für die Gewinnung von EMM aus dem Lagerbestand eignet. Im Erfolgsfall werden die DLA und AMY ihre Kräfte bündeln und die unwirtschaftlichen Manganressourcen in eine EMM-Wertstoffquelle umwandeln. Ein solches Ergebnis steht im Einklang mit dem Erwerbsplan der DLA für EMM und mit der von Präsident Trump erlassenen Durchführungsverordnung 13953 (30. September 2020), die eine Auseinandersetzung mit der Bedrohung der inländischen Lieferkette durch die Abhängigkeit von kritischen Mineralien ausländischer Gegner sowie die Unterstützung der inländischen Bergbau- und Verarbeitungsindustrie vorsieht („Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain From Reliance on Critical Minerals From Foreign Adversaries and Supporting the Domestic Mining and Processing Industries”). Dieses Projekt wird von Mitgliedern des Senats und des Kongresses stark befürwortet:

- „Die Vereinigten Staaten dürfen in Bezug auf Rohstoffe, die für ihre nationale Verteidigung unerlässlich sind, niemals von Gegnern wie China abhängig werden“, meint Senatorin Martha McSally (R-AZ). „Ich setze mich dafür ein, Amerikas Lieferkette für kritische Rohstoffe aus China nach Hause zu holen. Die heutige Ankündigung ist ein positiver Schritt in Richtung dieses Ziels. Diese finanzielle Zuwendung ist sowohl für Arizona als auch für unsere nationale Sicherheit eine tolle Nachricht.“