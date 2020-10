Cyclica nutzt die GOSTAR-Datenbank von Excelra, um KI- und ML-basierte Deep-Learning-Algorithmen für die Identifikation von Wirkstofftargets zu entwickeln

HYDERABAD, Indien und TORONTO, 21. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Excelra, ein weltweit tätiges Unternehmen für Datenwissenschaft und Datenanalyse, gab heute bekannt, dass es seine „Global Online Structure Activity Relationship"(GOSTAR)-Datenbank an Cyclica Inc. lizensiert hat, ein führendes Biotechnologieunternehmen, dessen AI-unterstützte integrierte Plattform die Entwicklung von Wirkstoffmolekülen auf der Basis von Polypharmakologie mit mehreren Targets ermöglicht.

GOSTAR ist die größte Online-Datenbank für Struktur-Wirkungs-Beziehungen, die über 5,5 Millionen kleine Moleküle und ihre assoziierten chemischen, biologischen und pharmakologischen Eigenschaften umfasst. Die Datenbank wird manuell von unserem wissenschaftlichen Team zusammengestellt, das Datensätze aus funktionellen Assays, in vitro- und in vivo-Studien extrahiert und anreichert. Die verschiedensten Wirkungen kleiner Moleküle, wie die SAR und ihre physikalisch-chemischen, metabolischen, ADME- und toxikologischen Profile, werden erfasst und in einer relationalen Datenbank festgehalten. Letztendlich gibt GOSTAR den Forschern Erkenntnisse an die Hand, die es ihnen ermöglichen, sowohl in der frühen als auch in der Optimierungsphase der Arzneimittelentwicklung neue Ideen für das Design von Medikamenten zu entwickeln.