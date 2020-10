WARBURG RESEARCH belässt Takkt auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Takkt nach Eckdaten für das dritte Quartal sowie einer Konkretisierung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Büromöbelhändlers sei von Sonderkosten belastet worden, schrieb Analyst Thilo Kleibauer am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Derweil habe sich der Umsatztrend stabilisiert, und der neue Ausblick beinhalte vernünftigerweise keine wesentliche Geschäftsverbesserung im Schlussquartal. Eine gute Entwicklung des freien Barmittelzuflusses sollte die Bewertung der Aktie untermauern./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. TAKKT Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de