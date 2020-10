WARBURG RESEARCH belässt Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich vor Zahlen von 30 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2020 und 2021 weiter an und begründete das neue Kursziel zudem mit einer gestiegenen Branchenbewertung. Er geht von einem ordentlichen dritten Quartal des Gabelstaplerherstellers aus./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Jungheinrich Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de