BANTLEON legt globalen Green-Bond-Fonds auf

Den Hauptbestandteil des Fonds bilden in EUR denominierte Anleihen. Um die Renditechancen zu steigern, kann das Portfolio Management zudem in Anleihen anderer Währungen aus Industrieländern investieren, wobei das Fremdwährungsrisiko nahezu vollständig abgesichert wird. »Die Fokussierung auf ein globales Universum bietet neben den höheren Ertragsmöglichkeiten ein besseres Diversifikationspotenzial sowie eine höhere Liquidität als bei rein europäischen Portfolios«, erklärt Stephan Kuhnke, Leiter Portfolio Management. Das Anlageziel ist ein Mehrertrag gegenüber dem globalen Green-Bond-Markt (hedged in EUR), ohne die Volatilität zu erhöhen. Ferner werden ESG-Standards angestrebt, die über denen der Benchmark liegen.

Eigener Analyseprozess zur Vermeidung von Greenwashing