PARIS (dpa-AFX) - Der französische Medienkonzern Vivendi drückt beim Börsengang seiner Musiksparte aufs Tempo. Das Management zeige sich nach dem dritten Quartal zuversichtlich und peile für den Schritt nun 2022 an, teilte der Konzern am Dienstagabend in Paris mit. Bisher hieß es, der Gang aufs Parkett solle spätestens Anfang 2023 in die Tat umgesetzt werden.

Mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen drei Monate ist Vivendi-Chef Arnaud De Puyfontaine auch für den Rest des Jahres optimistisch. Der Umsatz des Konzerns legte im abgelaufenen Quartal wieder zu, allerdings nicht so wie von Analysten erhofft. Die gestiegenen Erlöse im Musik- und Fernsehbereich sorgten jedoch für eine Erholung von den Corona-Folgen. Der im EuroStoxx 50 notierte Konzern steigerte seine Erlöse insgesamt um 0,7 Prozent auf 4,02 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 4,14 Millionen Euro gerechnet.