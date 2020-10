Makara erwirbt 128 neue Claims im Yukon

Vancouver, Kanada, 21. Oktober 2020 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) („Makara“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 128 weitere Quarzclaims (die „Claims Win“) erworben und bei der Regierung des kanadischen Yukon registriert hat. Die Claims Win grenzen an den südlichen Rand des bestehenden Claim-Blocks Rude Creek an. Die neu abgesteckten Claims erweitern die Abdeckung der aussichtsreichen geologischen Gegebenheiten im Konzessionsgebiet Rude Creek um fünf zusätzliche Kilometer in Richtung Süden. Zwischen den Claims Win, dem Projekts Rude Creek (Option im Frühjahr 2020 erworben) und dem angrenzenden Projekt Idaho (Option im Sommer 2020 erworben) verfügt Makara nun über einen Grundbesitz von 8.500 Hektar, der sich über die aussichtsreichen geologischen Gegebenheiten direkt südöstlich der Flächen der Porphyr-Kupfer-Lagerstätte Casino in der Dawson Range im Yukon erstreckt.