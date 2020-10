München (ots) - Herbert Pfennig wurde an die Spitze des Aufsichtsrats der

NOVENTI Health SE gewählt und folgt auf den langjährigen Vorsitzenden Uwe Geiß.

Dr. Hermann Sommer sieht NOVENTI weiter gestärkt.



Uwe Geiß stand dem Aufsichtsrat von NOVENTI seit 2011 vor. Schon vor längerer

Zeit hatte er angekündigt, seine Amtszeit 2020 aus persönlichen Gründen beenden

zu wollen und legte sein Mandat zum Ende der Hauptversammlung vom 20.10.2020

nieder. Auf ihn folgt nun Herbert Pfennig, den der Aufsichtsrat in seiner

konstituierenden Sitzung zum Vorsitzenden gewählt hat. Das Mandat von Pfennig

läuft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2023.





Jürgen Frasch, Vorsitzender des FSA, würdigte die Verdienste von Uwe Geiß fürdie NOVENTI und freut sich über die Wahl von Herbert Pfennig: "Uwe Geiß hat denWeg unserer Unternehmensgruppe zur Marktführerschaft über viele Jahre aktivbegleitet. Wir danken ihm sehr herzlich für alles, was er für die NOVENTIgeleistet hat! Die Wahl von Herbert Pfennig an die Spitze des Aufsichtsratsbegrüßen wir als Alleinaktionär sehr. Durch seine jahrelange Erfahrung in derFinanz- und Gesundheitsbranche ist er genau der richtige Vorsitzende, um NOVENTIzusammen mit seinen Aufsichtsratskolleginnen und -kollegen und dem Vorstandweiter erfolgreich in die Zukunft zu führen."Herbert Pfennig stand von 2009 bis 2017 an der Spitze der Deutsche Apotheker-und Ärztebank, zunächst als Sprecher des Vorstands, dann alsVorstandsvorsitzender. Bis heute ist er Mitglied des Ehrensenats. Er hat dieApobank während seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender erfolgreich aus derFinanzkrise geführt. Zuvor wechselte er 2004 von der Dresdner Bank zurFrankfurter Sparkasse, wo er bis 2007 Stellvertretender Vorsitzender desVorstands war. Herbert Pfennig ist bereits seit 2017 aktives Mitglied desAufsichtsrats von NOVENTI, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. Nebenanderen Funktionen ist er auch Vorsitzender des Aufsichtsrats desUniversitätsklinikums UKA, Aachen und Vorsitzender des Präsidiums des KfHKuratorium für Dialyse und Nierentransplantation, Neu-Isenburg.Klares Ziel von Herbert Pfennig, den Gesundheitsmarkt zu gestaltenDer neue Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Pfennig nutzt seine Wahl, um sein Zieldeutlich zu formulieren: "Wir als NOVENTI wollen den deutschen Gesundheitsmarktweiter aktiv gestalten - für alle Leistungserbringer und im Sinne der Patienten.Dafür trete ich an und dafür arbeiten und kämpfen alle unsere über 2.200Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich. Ich freue mich über das Vertrauen undauf die Zusammenarbeit im Aufsichtsrats-Gremium, mit dem NOVENTI-Vorstand sowie