Preview: Erfreuliche operative Entwicklung in Q3 erwartet - Margenstarke Verlängerung von Altverträgen rückt in den Fokus



Vita 34 wird am 12. November den Q3-Bericht veröffentlichen und darin u.E. eine erfreuliche operative Entwicklung zeigen. Dies sollte auch die Visibilität in Hinblick auf die Erreichbarkeit der Guidance stärken. Zudem dürfte zeitnah die erwartete margenstarke Verlängerung von Altverträgen in den Fokus der Equity Story rücken.



[Tabelle]



Rückkehr auf den Wachstumspfad in Q3 erwartet: Nachdem Vita 34 in H1/20 noch einen leichten Umsatz- und Ergebnisrückgang auswies (Umsatz: -1,7% yoy; EBITDA: -6,5% yoy), gehen wir nun für Q3/20 von einer Erholung der operativen Entwicklung aus. Konkret rechnen wir mit Erlösen i.H.v. 5,5 Mio. Euro (+2,8% yoy). Regional betrachtet kalkulieren wir mit einer guten Entwicklung in der DACH-Region, da der Außendienst nach dem Lock-Down in Q2/20 wieder aktiv sein konnte. In der Region Südeuropa dürften die langwierigeren Corona-bedingten Einschränkungen auch in Q3 noch etwas gebremst haben.



In der DACH-Region sollten neben dem erhöhten Vertrieb bei z.B. Gynäkologen und Geburtskliniken auch die in Q2/20 intensivierten Vertriebsaktivitäten im Online-Marketing (u.a. Social Media-Kampagnen oder themenbezogene Webinare) positive Effekte zeigen. Zudem erwarten wir auch in Q3/20 eine erhöhte Vertragsabschlussquote des Produkts 'VitaPurNabelschnur'. Bei diesem Produkt wird neben dem Nabelschnurblut auch Nabelschnurgewebe eingelagert. Nach Unternehmensangaben hat sich die Quote der Einlagerungen von Nabelschnurgewebe im deutschsprachigen Markt von unter 40% auf nun fast 50% erhöht. Vita34 profitiert dabei je nach Vertragslaufzeit von einem zwischen 25 und 50% höheren Umsatz pro Einlagerung.



Auch auf Ergebnisebene dürfte Vita 34 Fortschritte gemacht haben, sodass wir von einem leicht überproportionalen EBITDA-Wachstum auf 1,8 Mio. Euro ausgehen (+3,7% yoy). Wir halten dies trotz leicht erhöhter Marketingausgaben im Online-Marketing für realistisch, da die gestiegenen Einlagerungen von Nabelschnurgewebe u.E. auch einen positiven Effekt auf die Marge haben. Durch die von uns erwartete operative Entwicklung sollte auch die Visibilität in Hinblick auf die Erreichbarkeit der Jahresziele steigen. Wir gehen davon aus, dass der Vorstand die Guidance bestätigt und somit unverändert von einem Jahresumsatz zwischen 19,0 und 21,0 Mio. Euro sowie einem EBITDA in der Bandbreite von 4,8 bis 5,8 Mio. Euro ausgeht.

Seite 2 ► Seite 1 von 3