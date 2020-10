BARCLAYS belässt Zur Rose Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zur Rose Group nach Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 Franken belassen. Das dritte Quartal der Onlineapotheke habe die Erwartungen insgesamt erfüllt, was nach dem schwächeren zweiten Quartal für Zuversicht sorge, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der langfristigen Wachstumsaussichten sei die Aktie derzeit günstig bewertet./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 06:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 06:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Zur Rose Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de