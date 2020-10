Wagnis "Wasserstoff wagen!" (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - BearingPoint und das Handelsblatt Research Institute

beleuchten in ihrer neuesten Publikation die Nationale Wasserstoffstrategie der

Bundesregierung und die damit verbundenen Herausforderungen, Risiken und Chancen

bei der Umsetzung. Die Studie unterstreicht das große Potenzial des Vorhabens,

macht aber auch deutlich, wie stark der Erfolg von zentralen Faktoren abhängt,

wie beispielsweise dem Aufbau der notwendigen Infra- und Marktstrukturen für

Wasserstoff.



Frei nach dem Motto "Wasserstoff wagen!" treibt die deutsche Bundesregierung mit

der Nationalen Wasserstoffstrategie die Entwicklung innovativer

Wasserstofftechnologien voran und will den Markthochlauf in den kommenden zehn

Jahren realisieren. Wie realistisch diese ambitionierte Initiative ist und

welche Herausforderungen für die Umsetzung der Strategie noch gemeistert werden

müssen, hat eine neue Studie der Management- und Technologieberatung

BearingPoint und des Handelsblatt Research Instituts untersucht.









In der Wissenschaft gilt Wasserstoff seit langem als das Schlüsselelement für

das Gelingen der Energiewende. Wasserstoff soll zukünftig als Energiequelle und

Energiespeicher, als Medium für die Sektorenkopplung, als industrieller

Grundstoff und als Baustein bei der industriellen CO2-Vermeidung eingesetzt

werden. BearingPoint und das Handelsblatt Research Institute sehen eine große

Chance für Deutschland, mit Wasserstoff die eigenen Klimaziele zu erreichen und

weltweit zur Nummer 1 im Ausrüstungsgeschäft mit Wasserstofftechnologien zu

werden. In ihrer Studie bewerten sie die Wasserstoffstrategie der

Bundesregierung daher insgesamt positiv, sehen aber wichtige Bereiche zur

Umsetzung der darin formulierten Ziele kritisch. Vor allem, wenn es um den

gesamten Bereich der Marktbedingungen für Wasserstoff geht.



Maßnahmen im regulatorischen und rechtlichen Bereich unzureichend



Denn um Unternehmen einen passenden Handlungsrahmen für Investitionen zu geben,

bräuchte es, so die Studie, vor allem Anpassungen im regulatorischen und

rechtlichen Bereich - beispielsweise hinsichtlich Bundesnetzagentur,

Energiewirtschaftsgesetz und Netzentwicklungsplan. Nur damit könnten Unternehmen

ihre Geschäftsmodelle rund um das Thema Wasserstoff auch marktfähig entwickeln.

Die Anwendungsgebiete für Wasserstoff sind vielfältig und umfassen alle

Sektoren, in denen fossile Brennstoffe genutzt werden. Zu den relevantesten

Branchen gehören dabei die Energiewirtschaft und die Automobilindustrie. So kann

Wasserstoff als praktischer Stromspeicher fungieren und, über eine

Brennstoffzelle betrieben, die Batterie bei Elektrofahrzeugen ersetzen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



