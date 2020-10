Hannover Rück setzt bei Wachstumsplänen vor allem auf Asien

HANNOVER (dpa-AFX) - Hannover-Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz will die Gewinne des Rückversicherers nach der Corona-Krise wieder nach oben treiben und setzt dazu verstärkt auf Asien. "Wir haben unser Geschäft in der Region Asien-Pazifik bereits ausgebaut. Wir werden das weiterführen und dem dortigen Bevölkerungswachstum Rechnung tragen", sagte der Manager bei der Vorstellung seiner neuen Strategie für die Jahre 2021 bis 2023 beim Investorentag am Mittwoch in Hannover. Dazu will er in der Region auch neue Mitarbeiter einstellen. Einen weiteren Schwerpunkt sieht Henchoz in der Digitalisierung und der Versicherung gegen Cyber-Risiken.

Bis 2023 will der Manager die Prämieneinnahmen im Schaden- und Unfallgeschäft konzernweit im Schnitt um mindestens fünf Prozent pro Jahr nach oben treiben. In der Lebens- und Krankenversicherung peilt er ein durchschnittliches Plus von mindestens drei Prozent an. Der operative Gewinn (Ebit) soll in beiden Sparten im Schnitt um mindestens fünf Prozent wachsen. Grundlage dafür soll ein normalisierter Wert für das Jahr 2020 sein.