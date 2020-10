Kandidatenlounge, der Samariter am Personalberatungsmarkt?

Offenbach am Main (ots) - Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner! Das sieht die

Kandidatenlounge im Verbund mit der REPEXO Personalberatung deutlich anders.



Die Menschen müssen um gut zu leben, Arbeit haben! Die Wirtschaft muss

weiterlaufen.





Kandidatenlounge möchte etwas zur Hilfe beitragen, was in deren Macht steht undihren Kenntnissen entspricht.Viele Menschen verlieren gerade jetzt, ihre Anstellung und haben es schwerwieder in einen neuen Job zu kommen. Kandidatenlounge will schnell handeln undmit ihrem-"Auffangbecken"-Möglichkeiten anbieten, sich als Bewerber breitflächiger am Markt zu zeigen.Die Betreuung der Kandidaten obliegt den verifizierten Personalberatern/Vermittlern, die mit dieser Plattform wiederum die Möglichkeit erhalten, ihrGeschäft anzukurbeln!Die Unternehmen sorgen für genügend vakante Stellen. Können dabei so vieleStellen posten wie sie möchten! Dabei bestimmen Sie auch, das zu verdienendeErfolgshonorar auf der Plattform.So ist eine unkomplizierte und schnelle Hilfe möglich. Bewerber haben viel mehrChancen schnell vermittelt zu werden. Etliche Personalberatungsfirmen könnenüberleben, weil sie alles auf der Plattform finden, um erfolgreich Stellen zubesetzen. Unternehmen die Stellen besetzen möchten, können flott agieren ohneüber Erfolgshonorare zu diskutieren.REPEXO & Kandidatenlounge arbeiten seit Jahren überregional in derPersonalbeschaffung.Den Inhabern kam aufgrund der vielen Bewerber, die sie täglich erreichten, dieIdee zur Hilfe. Angesichts der schwierigen momentanen Lage, sollte eine gute undschnelle Lösung her, um vielen Menschen zu einem neuen Job zu verhelfen. DasSterben von weiteren Personalberatungskollegen sollte mit dieser Idee ebenfallseingedämmt werden. Indem Personalberater auf der Plattform Arbeit finden, wennes nötig ist. Dass die "Stellenausschreiber" einen transparenteren Marktvorfinden ist ein guter NebeneffektKandidatenlounge möchte Bewerbern sowie ihren Personalberatungskollegen helfen!An den verdienten Honoraren auf der Plattform ist Kandidatenlounge & Repexonatürlich nicht beteiligt. Die Plattform läuft lediglich mit einerNutzungsgebühr und ist monatlich kündbar. Hier steht nicht das Generieren vonweiteren Vermittlungshonoraren auf dem Plan, sondern aufgrund der gutenReputation am Markt, ganz klar die Hilfe im Fokus.Pressekontakt und weitere Informationen:Claudia von TeinGeschäftsleitung63071 Offenbachmailto:claudia.vontein@kandidatenlounge.deTelefon: + 49 (0) 69 83 83 517-0Mobil: +49 (0) 152/ 32 02 91 32http://www.kandidatenlounge.dehttp://www.repexo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149268/4739771OTS: Kandidatenlounge GmbH & Co. KG