× Artikel versenden

Changes in the Composition of the Audit Committee of AS Baltika

 Supervisory Board of AS Baltika decided at the meeting on 20 October 2020 to appoint as new Audit Committee members Maigi Pärnik-Pernik and Marin Käärik-Anton. Flavio Perini Member of Management Board, CEO …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.