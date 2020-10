München (ots) - Krise als Chance: Wie die Versicherungsbranche Covid-19 zum

Aufbruch in die digitale Zukunft nutzt



Die Versicherungsbranche sieht in Corona auch eine große Chance, zeigt eine

aktuelle Umfrage von ExB. Covid-19 hat die Unternehmen dazu veranlasst, ihre

gesamte Customer Journey zu überprüfen und zu hinterfragen, wie sich Abläufe

vereinheitlichen und optimieren lassen, um trotz sozialer Distanz, Homeoffice

und finanzieller Einschränkungen reibungslose Customer Experience und

erfolgreiche Transaktionen zu ermöglichen.



Die Corona-Pandemie hat die Versicherungsbranche gleich an mehreren Flanken

getroffen. Sie musste im Shutdown in Windeseile auf eine funktionierende

Home-Office-Organisation umstellen. Und sie musste auch noch sicherstellen, dass

die Kommunikation mit ihren Kund*innen reibungslos funktionierte, die sich

während der ersten Welle verstärkt mit Fragen und Fällen zu

Krankenversicherungen, Reiserücktritt, Betriebsschließung,

Veranstaltungsausfall, Berufsunfähigkeit oder Rechtsschutz an sie wandten.







Dokumentenverarbeitung im Input-Management, wollte verstehen, wie Covid-19 den

Blick der deutschsprachigen Versicherungsgesellschaften auf Innovationen und

Technologien der digitalen Transformation veränderte. Die Tiefeninterviews mit

CEOs, CIOs, CTOs, CDOs, Prozessverantwortlichen sowie Innovations- und

Business-Development-Manager*innen von 20 Versicherungsgesellschaften im

deutschsprachigen Raum zeigen: Die meisten Unternehmen reagierten auf die neuen

Anforderungen überraschend schnell und agil und sind auch in Zukunft offen für

neue Technologien.



Digitale Kommunikation top, digitale Prozesse Flop



Laut der Umfrageergebnisse von ExB war die digitale Transformation der

Versicherungsbranche schon vor Covid-19 an unterschiedlichen Stellen

unterschiedlich weit fortgeschritten. Am weitesten entwickelt war die

Kund*Innenkommunikation. Sie konzentriert sich bei den meisten

Versicherungsunternehmen schon seit Jahren auf digitale Kanäle. Viele

Unternehmen haben mobile Apps implementiert, mit denen Kund*innen Verträge

verwalten und Rechnungen hochladen können.



Große Lücken identifizieren die Studienautoren indes noch in den digitalen

Prozessen. Zwar können die Kunden ihre Schadensfälle auf digitalem Weg

kommunizieren, eine vollständig digitale Abwicklung über viele verschiedene

Touchpoints ist bei den meisten Konzernen aber nicht in Sicht. Insbesondere das

Input-Management muss sich noch immer mit analogen und manuellen Prozessen

auseinandersetzen. Durchgängig papierlose Prozesse sind Zukunftsmusik - was auch

ernsthafte Herausforderungen für das Home Office mit sich bringt. Seite 2 ► Seite 1 von 2



ExB, Anbieter einer KI- und Machine-Learning-gesteuerten Plattform zurDokumentenverarbeitung im Input-Management, wollte verstehen, wie Covid-19 denBlick der deutschsprachigen Versicherungsgesellschaften auf Innovationen undTechnologien der digitalen Transformation veränderte. Die Tiefeninterviews mitCEOs, CIOs, CTOs, CDOs, Prozessverantwortlichen sowie Innovations- undBusiness-Development-Manager*innen von 20 Versicherungsgesellschaften imdeutschsprachigen Raum zeigen: Die meisten Unternehmen reagierten auf die neuenAnforderungen überraschend schnell und agil und sind auch in Zukunft offen fürneue Technologien.Digitale Kommunikation top, digitale Prozesse FlopLaut der Umfrageergebnisse von ExB war die digitale Transformation derVersicherungsbranche schon vor Covid-19 an unterschiedlichen Stellenunterschiedlich weit fortgeschritten. Am weitesten entwickelt war dieKund*Innenkommunikation. Sie konzentriert sich bei den meistenVersicherungsunternehmen schon seit Jahren auf digitale Kanäle. VieleUnternehmen haben mobile Apps implementiert, mit denen Kund*innen Verträgeverwalten und Rechnungen hochladen können.Große Lücken identifizieren die Studienautoren indes noch in den digitalenProzessen. Zwar können die Kunden ihre Schadensfälle auf digitalem Wegkommunizieren, eine vollständig digitale Abwicklung über viele verschiedeneTouchpoints ist bei den meisten Konzernen aber nicht in Sicht. Insbesondere dasInput-Management muss sich noch immer mit analogen und manuellen Prozessenauseinandersetzen. Durchgängig papierlose Prozesse sind Zukunftsmusik - was auchernsthafte Herausforderungen für das Home Office mit sich bringt.