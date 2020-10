FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmefantasien haben am Mittwoch die Bilfinger -Aktien angeschoben. Der Industriedienstleister ist nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg in das Visier von Private-Equity-Firmen geraten, was den im Nebenwerteindex SDax notierten Papieren kurz nach dem Handelsbeginn in der Spitze einen Zuwachs von mehr als elf Prozent auf 21,20 Euro bescherte. Zuletzt kam der Kurs zwar wieder etwas zurück und notierte bei 19,81 Euro, damit sicherte sich Bilfinger aber den Spitzenplatz im Index.

Mit ihrem Ausbruch gelang den Papieren zudem der Sprung über ihr Zwischenhoch von Anfang Juni, mit dem zuletzt die Erholung vom Corona-Crash geendet hatte. Auch schnellten die Papiere durch die 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend der Papiere darstellt.