Hamburg (ots) -



- Europäische Mittelständler weisen nach dem Corona-Schock eine sehr hohe

Verschuldung, eine zum Teil erheblich verschlechterte Profitabilität und eine

nicht ausreichende Kapitalisierung auf

- Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Frankreich und

Italien geht die Covid-19-Pandemie an die Substanz

- Der deutsche Mittelstand ist im Vergleich zu seinen europäischen Pendants

bisher relativ gut durch die Krise gekommen

- Bereits vor der Krise 20% "Zombies" bei italienischen KMU, in Frankreich 11%,

Deutschland 10%



Insbesondere in Frankreich und Italien geht die Covid-19-Pandemie kleinen und

mittelständischen Unternehmen (KMU) an die Substanz: Ihnen fehlen aktuell

Finanzmittel in Höhe von schätzungsweise insgesamt rund 100 Milliarden Euro -

trotz der umfangreichen Konjunkturpakete und nach Ausschluss von sogenannten

"Zombie"-Unternehmen. Auch in Deutschland fehlen KMU rund drei Milliarden Euro

(Mrd. EUR) an Finanzmitteln zu einer ausreichenden Rekapitalisierung. Angesichts

der fehlenden 70 Mrd. EUR in Italien und etwa 29 Mrd. EUR in Frankreich stehen

die hiesigen Mittelständler allerdings weitaus besser da. Zu diesem Schluss

kommt eine aktuelle Analyse des weltweit führenden Kreditversicherers Euler

Hermes.







erheblich verschlechterte Profitabilität und eine nicht ausreichende

Kapitalisierung", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. "Das ist mittelfristig eine denkbar schlechte

Kombination für die Zahlungsfähigkeit dieser Unternehmen. Insbesondere in

Italien und Frankreich spitzt sich die Lage durch Covid-19 zunehmend zu, auch

wenn die zahlreichen Konjunkturpakete zumindest eine kurzfristige

Liquiditätskrise vermieden haben. Der deutsche Mittelstand hat sich abermals als

relativ robust erwiesen und ist im Vergleich zu seinen europäischen Pendants

bisher relativ gut durch die Krise gekommen."



Auch hierzulande ist die Verschuldung durch zahlreiche Liquiditätsmaßnahmen

gestiegen. Insbesondere in Frankreich aber ist sie im Verhältnis zum

Bruttoinlandsprodukt (81% des BIP) fast doppelt so hoch als in Deutschland (43%

des BIP). In Italien ist die Verschuldung mit 65% des BIP ebenfalls

überdurchschnittlich hoch im europäischen Vergleich (Durchschnitt: 63%).



Bei Profitabilität sind französische KMU Schlusslicht in Europa



"Französische Mittelständler sind in Europa zudem in puncto Profitabilität

inzwischen Schlusslicht, noch hinter Italien", sagt Ana Boata, Leiterin

Makroökonomie bei Euler Hermes. "Die Profitabilität französischer KMU ist seit Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Europäische Mittelständler weisen eine sehr hohe Verschuldung auf, eineerheblich verschlechterte Profitabilität und eine nicht ausreichendeKapitalisierung", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,Österreich und der Schweiz. "Das ist mittelfristig eine denkbar schlechteKombination für die Zahlungsfähigkeit dieser Unternehmen. Insbesondere inItalien und Frankreich spitzt sich die Lage durch Covid-19 zunehmend zu, auchwenn die zahlreichen Konjunkturpakete zumindest eine kurzfristigeLiquiditätskrise vermieden haben. Der deutsche Mittelstand hat sich abermals alsrelativ robust erwiesen und ist im Vergleich zu seinen europäischen Pendantsbisher relativ gut durch die Krise gekommen."Auch hierzulande ist die Verschuldung durch zahlreiche Liquiditätsmaßnahmengestiegen. Insbesondere in Frankreich aber ist sie im Verhältnis zumBruttoinlandsprodukt (81% des BIP) fast doppelt so hoch als in Deutschland (43%des BIP). In Italien ist die Verschuldung mit 65% des BIP ebenfallsüberdurchschnittlich hoch im europäischen Vergleich (Durchschnitt: 63%).Bei Profitabilität sind französische KMU Schlusslicht in Europa"Französische Mittelständler sind in Europa zudem in puncto Profitabilitätinzwischen Schlusslicht, noch hinter Italien", sagt Ana Boata, LeiterinMakroökonomie bei Euler Hermes. "Die Profitabilität französischer KMU ist seit