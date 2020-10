Signifikant steigende Stromeffizienz / o2 wird spätestens 2025 klimaneutral (FOTO)

München (ots) - Telefónica Deutschland / o2 hat sich zum Ziel gesetzt, bis

"Wir wollen spätestens 2025 klimaneutral werden. Mit dieser Zielsetzung setzenwir ein Ausrufezeichen für die Nachhaltigkeit und werden zum Vorreiter in derdeutschen Telekommunikationsbranche. Wir wollen CO2-Emissionen möglichstvermeiden, zumindest aber verringern und nur absolut unvermeidlichekompensieren. Die mit der Digitalisierung einhergehenden deutlich steigendenDatenvolumen wollen wir mit immer weniger Strom pro Byte transportieren",erklärt Markus Haas , Vorstandsvorsitzender von Telefónica Deutschland / o2." Verantwortung zu übernehmen ist das Fundament für Erfolg. Daher bin ich stolz,dass wir uns zu dieser ambitionierten Klimastrategie entschlossen haben. Wirwerden jährlich für alle Unternehmensbereiche konkrete Maßnahmen definieren unduns so in kleinen Schritten dem großen Ziel nähern. Dazu gehören beispielsweiseklar definierte Energieziele ", erläutert Valentina Daiber , Vorstand für Rechtund Corporate Affairs bei Telefónica Deutschland.Stromeffizienz steigt mit 3G-Abschaltung, 4G-Ausbau und 5G-EinführungTelefónica Deutschland / o2 plant die Stromeffizienz im Netz mit dem neuestenMobilfunkstandard und technischen Modernisierungen deutlich zu steigern. Zielist es, bis 2025 im Vergleich zu 2015 82 Prozent weniger Strom pro Byte zuverbrauchen. Zentral für die Steigerung der Stromeffizienz sind vor allem diegeplante 3G-Abschaltung, der 4G-Ausbau, die 5G-Einführung und Modernisierungenin Rechenzentren. Denn mit jeder neuen Mobilfunkgeneration steigt dieStromeffizienz. 5G verbraucht bis zu 90 Prozent weniger Strom pro Byte als 4G.Telefónica Deutschland/ o2 kauft bereits seit 2016 Strom aus 100 Prozenterneuerbaren Energien ein. Dort wo das Unternehmen den Einkauf nicht selbststeuert - etwa in angemieteten o2 Shops - ist die Grünstromversorgung derzeit