Kurz nach dem Ende der Welle iv entstand das Shortsignal im 1 Minuten Chart

Analyse von 08:16 Uhr

Sollte der Trendkanal halten, folgen fallende Kurse bis in den Bereich 12646.....

Die Welle iv endete am Trendkanal (siehe Analyse). Die Tradingsoftware vekaufte automatisch am Shortsignal (rotes Rechteck). Nach dem Einstieg entstand nur ein kleiner Rücklauf in die Verlustzone.

Die Tradingsoftware zeigt grüne Bars an, wenn sich eine fünfte Welle stark ausdehnt und erkennt den Trendwechsel. Die Bars wechseln auf gelb. In diesem Moment kauft die Software automatisch. Risikohinweis: Die Software arbeitet nicht fehlerfrei. Ein Risikomanagement ist notwendig.

Weitere Informationen finden Sie auf www.elliottwaver.de

Ihr Rüdiger Maaß