Berlin (ots) - Kaum ein Tag ist unter Händlern so umstritten wie der BlackFriday. Die einen Händler laden Jahr für Jahr zum Ausverkauf. Andere Händlerkritisieren, der Black Friday erzeuge keine zusätzliche Nachfrage: Verbraucherwarteten mit ohnehin geplanten Käufen nur bewusst, bis die Preise fallen. Werauch immer Recht hat - die Umsätze stiegen bislang Jahr für Jahr: Noch 2017gaben Verbraucher am Black-Friday-Wochenende "nur" 1,7 Milliarden Euro aus, 2018waren es dann 2,4 Milliarden Euro und letztes Jahr schließlich 3,1 MilliardenEuro. Viel spricht dafür, dass sich der Aufwärtstrend dieses Jahr fortsetzt,denn die Stimmung der Verbraucher ist nahezu ungetrübt. Das zeigt eine Umfragedes Verbraucherforums mydealz.Das Verbraucherforum mydealz befragt Verbraucher seit dem Jahr 2017 zum BlackFriday. Dieses Jahr hat mydealz 2.022 Verbraucher gezielt zu ihren Plänen fürden diesjährigen Black Friday und ihre Erfahrung aus früheren Jahren befragt.Das Stimmungsbild fällt trotz der Covid19-Pandemie positiv aus: InKonsumverzicht übt sich, der Umfrage zufolge, kaum ein Verbraucher. Stattdessensteigen die durchschnittlichen Ausgaben: Statt wie im Vorjahr "nur" 222,20 Euroauszugeben möchten Verbraucher dieses Jahr am Black Friday für durchschnittlich272,14 Euro einkaufen. Sie planen also nicht weniger, sondern 22,47 Prozent mehrauszugeben als noch 2019.Gestiegen ist die Ausgabebereitschaft vor allem bei den Männern: Am diesjährigenBlack Friday möchten sie durchschnittlich 325,42 Euro ausgeben. 2019 waren esnoch 258,44 Euro. Auch Frauen greifen dieses Jahr etwas tiefer in die Tasche:Die vom Marktforschungsunternehmen Statista für mydealz befragten Frauen plantenletztes Jahr noch, 193,53 Euro am Black Friday auszugeben. Für dieses Jahr habenweibliche Verbraucher indes ein Budget von 218,86 Euro.Der Black Friday findet vor allem online stattEin Grund für steigende Ausgaben könnte der generelle Trend hin zumOnline-Shopping sein. Der Handelsverband Deutschland (HDE) gibt auch im Hinblickauf einen möglichen zweiten Lockdown zwar zu bedenken: "Die Verbraucherverharren für die kommenden drei Monate in einer eher abwartenden Haltung". Vonder eingetrübten Konsumstimmung sind klassische Händler indes viel eherbetroffen als Online-Händler. Allein im dritten Quartal setzten Online-Händlermit 19.329 Millionen Euro 10,66 Prozent mehr um als noch im Vorjahr.Mit dem Black-Friday-Geschäft hatte der stationäre Einzelhandel in den letztenJahren aber ohnehin nicht allzu viel zu tun. Zwar haben sich in den letztenJahren mehr und mehr Einzelhändler zusammengeschlossen, um am Black Friday