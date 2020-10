Die Streitigkeiten zwischen China und Australien spitzen sich zu.

China nutzt Rohstoffe und seine Einkaufsmacht gerne als politische Erpressungsmittel. Kritik an der allmächtigen KP Chinas wird rigoros bestraft. Der jüngste Fall: Offenbar haben sich die diplomatischen Beziehungen zwischen China und Australien inzwischen derart verschlechtert, dass China ein Einfuhrverbot für australische Kohle angeordnet haben soll. Das berichten mehrere Quellen, darunter die Online-Plattform „The Assay“. Laut "ungenannten Quellen" wurde erstmals am 9. Oktober bekannt, dass Peking mündlich die Anweisung gegeben habe, diese Importe auf unbestimmte Zeit vollständig auszusetzen.

Die Beziehungen zwischen Australien und China waren in diesem Jahr aufgrund der Forderung Canberras nach einer Untersuchung des Umgangs Chinas mit der COVID-19-Pandemie angespannt. Peking reagierte ursprünglich mit einem Importverbot für australische Gerste, beschränkte die Einfuhr von Wein und Fleisch und hielt seine Bürger davon ab, nach Australien zu reisen (auch zu Bildungszwecken). Da alle Berichte über das Importverbot für Kohle bisher inoffiziell waren, hat der australische Handelsminister Simon Birmingham erklärt, dass seine Regierung von China eine Bestätigung darüber wünscht, ob es weiterhin die Bedingungen des chinesisch-australischen Freihandelsabkommens und seine Verpflichtungen im Rahmen der Welthandelsorganisation einhalten wird. Unterdessen hat Mark McGowan, der Premierminister von Westaustralien, die australische Regierung seither gedrängt, ihre Beziehungen zu China zu verbessern, da er die Auswirkungen befürchtet, die dieser Bruch auf die australische Bergbauindustrie haben könnte.