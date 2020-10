Infineon läuft schon recht bald unseren Zielbereich an, welcher klar definiert ist und welchen wir dann zum Einstieg in die Aktien nutzen werden. Wenn auch Sie am Handel von Infineon interessiert sind, ist diese Analyse

Infineon: IFX // ISIN: DE0006231004

Infineon baut seinen Standort in Augsburg aus. In den neuen Büros sind superschnelle Glasfaser-Internetanschlüsse verfügbar. Das ist für Deutschland ein ganz besondere und positive Meldung, denn mit qualitativ hochwertigem Internetanschluss können wir in diesem Land eher nicht dienen.

Für die Aktie haben wir einen in Grün im Chart hinterlegten Zielbereich eingefügt welchen wir sehr wahrscheinlich für eine Investition in Infineon nutzen werden.

Primärszenario

Die Aktie hat das Hoch der Welle von 1 bis 5 (im Chart in Grün) abgearbeitet. Dabei ist der Titel vom Widerstand bei €28.170 gebremst worden. Die Aktie dürfte nun in der sich abzeichnenden Korrektur den Zielbereich zwischen €26 und €23.50 ansteuern. Dann wäre eine Buy-and-Hold Position zu prüfen, denn wir gehen davon aus, dass die Aktie in der Folge steil nach Norden abdrehen wird. So sollte der Titel auch über den Widerstand von €28.170 durchstarten können!

FAZIT

Die Aktie hat sich sehr gut aus dem März-Tief hochgearbeitet. Der Widerstand bei €28.170 bremste zunächst den bisher dynamisch verlaufenden Anstieg der Aktie. Die Korrektur zeichnet sich ab, in deren Verlauf die Aktie den markierten Zielbereich ansteuern dürfte. Hier sehen wir zwei Möglichkeiten. Für wahrscheinlicher halten wir es, dass die Aktie die Wende nach Norden bereits bei €25.565 einleitet. Sollte die Korrektur stärker ausfallen, so erwarten wir eine Wende an der Unterstützung von €23.955. In beiden Fällen wäre der nachhaltige Sprung über die Hürde bei €28.820 im weiteren Verlauf zu erwarten. Insbesondere eine tiefere Korrektur könnte eine interessante Möglichkeit für einen Einstieg bieten. Sobald wir aktiv werden verschicken wir gerne auch an Sie eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg.



