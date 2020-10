WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird aus Sicht seiner Nichte und Kritikerin Mary Trump die Vorgaben bei der nächsten TV-Debatte ignorieren. Trump wird vor der Wahl am 3. November an diesem Donnerstag (Ortszeit/Freitag 0300 MESZ) zum zweiten und letzten TV-Duell in Nashville (Tennessee) auf seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden treffen. "Menschen müssen aufhören, Donald zu behandeln, als ob er normal ist, dass er sich an Regeln halten wird oder sich darum kümmert, sich anständig zu verhalten", sagte Mary Trump in einem Interview des Senders MSNBC (Mittwoch).

In ständigen Unterbrechungen eines Gesprächspartners sieht Mary Trump eine Strategie des Präsidenten: "Er geht in eine Debatte oder ein Townhall (Treffen mit Wählern) speziell mit dieser Taktik, weil er weiß, dass eine substanzielle Diskussion über Politik desaströs für ihn ist. (...) Also muss er unterbrechen, er muss unhöflich sein, er muss über andere Leute reden und er muss das Thema wechseln."