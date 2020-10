Lionbridge International mit „3M EMEA Supplier of the Year Award“ ausgezeichnet

Lionbridge International , ein weltweit führender Anbieter von Lokalisierungs- und KI-Schulungsdatendiensten, wurde von 3M mit dem „2019 3M Supplier of the Year Award“ in Anerkennung seines Beitrags zu höherer Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr über diese prestigeträchtige Auszeichnung, da sie unsere engagierte Unterstützung von 3M durch agile Kommunikation anerkennt, die lokal ankommt und die globale Marke des Unternehmens stärkt“, erklärte Corinne Saunders, EMEA Managing Director von Lionbridge. „Unsere Partnerschaft hat sich über viele Jahre hinweg zu dem globalen Engagement entwickelt, das wir heute praktizieren, und diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Vertrauen, die gemeinsamen Werte und die strategische Ausrichtung unserer beiden Unternehmen. Aus dieser Position der echten Partnerschaft heraus sind wir in der Lage, 3M einen hohen Mehrwert zu liefern, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“

„Auf unserem Weg zu optimaler Kundenzufriedenheit bilden unsere Lieferanten die Grundlage für unsere 3M Supply Chain Excellence“, so Ivan Donzelot, Vice President, 3M EMEA Manufacturing & Supply Chain. „Über die Zusammenarbeit hinaus pflegen wir eine echte Partnerschaft, die uns hilft, die ausgezeichnete Qualität unserer Produkte zu gewährleisten und unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern, um uns an neue Marktbedingungen und Kundenerwartungen anzupassen. Mehr denn je freuen wir uns, unsere herausragendsten Lieferanten mit dieser Auszeichnung ‚Supplier of the Year‘ zu honorieren.“

Über Lionbridge

Lionbridge reißt als Partner von Marken weltweit Barrieren ein und baut Brücken. Seit über 20 Jahren unterstützen wir Unternehmen mit Lokalisierungs- und Schulungsdatendiensten in mehr als 350 Sprachen dabei, mit Kunden und Mitarbeitern in aller Welt in Kontakt zu treten. Über unsere Plattform von Weltrang orchestrieren wir ein Netzwerk von einer Million leidenschaftlicher Experten in über 5000 Städten, die in Zusammenarbeit mit Marken kulturell reiche Erfahrungen schaffen. Geleitet von unserer grenzenlosen Liebe zur Linguistik nutzen wir die beste menschliche und Maschinenintelligenz, um ein Verständnis aufzubauen, das die Kunden unserer Kunden begeistert. Lionbridge mit Sitz in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts unterhält Lösungszentren in 26 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lionbridge.com.

Über 3M

Bei 3M wenden wir die Wissenschaft auf kooperative Weise an, um das tägliche Leben zu verbessern. Mit einem Umsatz von 32 Milliarden US-Dollar stehen unsere 91.000 Mitarbeiter mit Kunden in aller Welt in Verbindung. Erfahren Sie mehr über die kreativen Lösungen von 3M für die Probleme der Welt unter www.3M.com oder auf Twitter unter @3M oder @3MNews.

