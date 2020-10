Bayreuth (ots) - Vom 27. bis 29. Oktober 2020 findet der renommierte

Branchentreff OTWorld.connect statt. Dieses Jahr aufgrund von COVID-19

ausschließlich digital, doch mit genauso spannenden Neuheiten für den

Fachhandel. Der medizinische Hilfsmittelhersteller medi präsentiert seine

innovativen und starken Produkt-Highlights unter dem Motto "Gemeinsam medigital"

im virtuellen Innovation Showroom. Zusätzliche Einblicke gibt medi in zwei

täglichen Workshops. Die Anmeldung ist kostenlos über http://www.ot-world.de

möglich.



"Corona stellt uns alle vor neue Herausforderungen, doch die Patientenversorgung

hat weiterhin oberste Priorität. Wir von medi haben den Anspruch, Bestehendes zu

hinterfragen, uns kontinuierlich zu verbessern und Innovationen voranzutreiben -

immer die Bedürfnisse von Patient, Fachhandel und Arzt im Fokus. Der persönliche

Kontakt zu unseren Kunden ist von unschätzbarem Wert für uns und wir hoffen,

dass dieser bald wieder möglich sein wird. Die OTWorld.connect bietet uns jetzt

die Möglichkeit, auch in Zeiten von Abstand nah zu sein und mit dem Fachhandel

als einem unserer wichtigsten Partner in den direkten Austausch zu treten", so

Robert Unfried, Geschäftsleitung medi Deutschland.







aus den Bereichen Compression, Orthopädie und Footcare. Im Fokus der neuen

"medigitalen" Highlights:



Tools, mit denen medi den Versorgungsprozess digitalisiert und damit den

Arbeitsalltag im Fachhandel maßgeblich erleichtert - beispielsweise in den

Bereichen Digitales Maßnehmen und Bestellprozess, genauso wie unterstützend in

der Beratung oder im After-Sales-Bereich.



Produkt-Highlights aus dem Bereich Compression



- Innovativer Versorgungsprozess mit medi vision: smartes Maßnehmen und digitale

Unterstützung für den Fachhandel - jetzt neu: auch für

Flachstrick-Versorgungen am Bein.

- mediven Flachstrick Versorgungslogik: übersichtlicher Beratungsleitfaden für

die patientenindividuelle Versorgung.



Produkt-Highlights aus dem Bereich Orthopädie



- medi Rehab one: Der erste medizinische Kompressionsstrumpf von medi, der

speziell zur effektiven Ödemtherapie nach orthopädischen Eingriffen und

Verletzungen entwickelt wurde.

- Die neue Softorthese medi Stabimed RICE - optimale Kombination aus Führung,

Kühlung und Kompression für ein effektives Therapieprogramm, damit Patienten

schneller wieder mobil werden. Kann in der Therapie mit medi Rehab one

kombiniert werden.

- Die neue Genumedi Kniebandage mit verbesserten Produktmerkmalen - für ein

spürbar weiches Tragegefühl und höheren Tragekomfort bei gewohnt sicherem Seite 2 ► Seite 1 von 2



