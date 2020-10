DEUTSCHE BANK belässt PHILIPS NV auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Philips nach dem Bericht zum dritten Quartal von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Montag sei ein guter Tag für die Investoren des Medizintechnikkonzerns gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahlen seien stark gewesen und das Geschäft erhole sich rasch von den Tiefs während der Pandemie. Friedrichs ist zuversichtlich, dass Philips seine Jahresziele erreichen kann./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 06:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Koninklijke Philips Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de