DEUTSCHE BANK belässt LUFTHANSA AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Analyst Jaime Rowbotham verwies in einer ersten Reaktion vor allem darauf, dass der Barmittelabfluss deutlich geringer als von ihm erwartet ausgefallen sei. Der Grund dürfte die Ausweitung der Flugkapazitäten im Juli und August gewesen sein sowie ein striktes Management der Betriebsmittel, hieß es in der am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 06:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.