Rating des Erftverbands Körperschaft des öffentlichen Rechts mit A+ bestätigt

Der Erftverband entsorgt und reinigt in seinem gesetzlich festgelegtenVerbandsgebiet des 105 km langen Flusses Erft (inklusive Nebenflüsse insgesamt1.918 km²) das Abwasser von rd. 1,07 Mio. Einwohnern. Zur Wahrnehmung derhoheitlichen Aufgaben ist der Verband in der Region insbesondere für den Betriebvon 32 Kläranlagen und 4 Kanalnetzen der Kommunen Rommerskirchen, Zülpich,Meckenheim und Weilerswist (ab 2021) zuständig. Der Erftverband erzielte in 2019mit 267 Mitgliedern und 558 Mitarbeitern Umsatzerlöse von EUR 108 Mio.Die Zusammenfassung des Ratingberichtes sowie die relevante Rating Methode sindauf eulerhermes-rating.com (https://www.ehrg.de/) veröffentlicht.https://www.ehrg.de/veroeffentlichungen/erftverband-koerperschaft-des-oeffentlichen-rechts/Euler Hermes Rating (Euler Hermes Rating) wurde 2001 als unabhängige europäischeRatingagentur der Euler Hermes und Allianz Gruppe gegründet. Sie ist gemäßVerordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und Europäischen Ratesals Credit Rating Agency (CRA) registriert und wird als External CreditAssessment Institution (ECAI) bei der European Banking Authority (EBA) geführt.Euler Hermes Rating ist eine Tochtergesellschaft der Euler Hermes SA, derweltweiten Marktführerin für Kreditversicherungen und ein Unternehmen derAllianz SE.