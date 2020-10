Digitale Erfolgsfaktoren für resiliente Wertschöpfungsketten / Studie zu den Effekten der COVID-19-Pandemie auf den Wirtschaftsbereich Logistik vorgestellt

Bremen (ots) - Wie stark sind die Wertschöpfungs- und Lieferketten deutscher

Unternehmen durch die COVID-19-Pandemie betroffen? Wie gut konnten die

Unternehmen gegensteuern? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen die Unternehmen

aus der "Corona-Krise" insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung für ihre

Supply Chain-Strategie? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus einer

gemeinsamen Studie von BVL.digital und der Frankfurt University of Applied

Sciences (UAS), die in Kooperation mit weiteren Praxispartnern durchgeführt

wurde.



Für Industrieunternehmen zeigen sich die stärksten Auswirkungen in den

Beschaffungskosten, der Materialverfügbarkeit und den Überkapazitäten in der

Produktion. Im Bereich Logistik haben die schwankende Nachfrage und eine

verzögerte Abfertigung die Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt.

Gleichwohl wurde im Durchschnitt die Anpassungsfähigkeit des eigenen

Unternehmens höher bewertet als die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie: ein

starker Indikator für widerstandsfähige Unternehmen.







Als zentraler Erfolgsfaktor für die Widerstandsfähigkeit wurde der Grad derDigitalisierung ermittelt: "Wir konnten bei den untersuchten Unternehmen einenstatistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Resilienzermitteln.", so Prof. Dr. Oliver Schocke, Professor für Produktionsmanagementund Logistik und Studiengangsleiter Global Logistics an der Frankfurt UAS. Mehrals 76 Prozent der Unternehmen geben an, dass die COVID-19-Pandemie ihreDigitalisierungsvorhaben sogar noch beschleunigt hat.Auch mit Blick auf die Veränderungen in der strategischen Ausrichtung derWertschöpfungskette zeigt sich, dass die Digitalisierung als Mittel der Wahlgesehen wird: Eine Verkürzung der Wertschöpfungsketten wird zwar immerhin von 45Prozent umgesetzt bzw. geplant, aber 80 Prozent der Unternehmen haben dieIntensivierung der Digitalisierung im Blick.Alle Ergebnisse der Studie stehen auf der Websitehttp://www.resiliente-wertschoepfungsketten.de zur Verfügung. Zusätzlich zu denStudienergebnissen können dort vertiefende Videointerviews mit Logistikexpertenabgerufen werden. Mit am Projekt beteiligt waren auch SALT Solutions, SAP unddas INSTITUTE FOR MANAGEMENT EXCELLENCE.Pressekontakt:Ulrike Grünrock-Kern, Tel.: +49 (421) 173 84 21; Mail: gruenrock-kern@bvl.deDr. Christian Grotemeier, Geschäftsführer BVL.digital GmbH, Tel.: 0421 408 93656; Mail: grotemeier@bvl.de; www.bvl-digital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43329/4740038OTS: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V.