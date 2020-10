Fury ernennt Lynsey Sherry zum CFO

Vancouver & Toronto, Kanada - 21. Oktober 2020 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-and-eastmain-resources-shareholder-approve-merger-and-peruvian-spin-off/) freut sich, die Ernennung von Lynsey Sherry zum Chief Financial Officer bekannt zu geben. Dr. Sherry war zuvor Vizepräsident und Controller bei Goldcorp und wird Mitte November in der Niederlassung von Fury in Toronto anfangen und damit die Nachfolge von Elizabeth Senez antreten, die die Rolle des Interim CFO übernommen hatte.

Dr. Sherry ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und promovierte an der Universität von Manchester. Sie war acht Jahre lang bei Goldcorp tätig und gehörte als Vice President, Controller, zum Management-Team, das die Fusion von Goldcorp mit Newmont im April 2019 erfolgreich abschloss und damit das weltweit größte Goldabbauunternehmen schuf. Dr. Sherry schloss ihre Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin bei Deloitte UK ab, wo sie im Londoner Büro in der Wirtschaftsprüfungspraxis in der Rohstoffindustrie tätig war und sich auf die Prüfung globaler Bergbau- sowie Öl- und Gaskunden spezialisierte, bevor sie im Rahmen eines globalen Entsendungsprogramms zur Bergbaupraxis von Deloitte Vancouver wechselte.

Kommentar von Mike Timmins, Präsident und CEO:

"Wir heißen Lynsey mit großer Freude im Team willkommen. Ihre Erfahrung, die sie mehrere Jahre bei Goldcorp und Deloitte gesammelt hat, wird äußerst wertvoll sein, wenn wir uns auf ein signifikantes Wachstum des Unternehmens vorbereiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lynsey bei der Entwicklung der Finanzstrategie von Fury".



Kommentar von Lynsey Sherry, CFO:

"Ich freue mich über die Gelegenheit, zu diesem prägenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens dem Team beitreten zu können und zum künftigen Erfolg von Fury beizutragen.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON FURY GOLD MINES LIMITED

Mike Timmins

Präsident, CEO & Direktor

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications, unter (778) 729-0600, info@furygoldmines.com oder besuchen Sie: www.furygoldmines.com