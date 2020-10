JSR Life Sciences erweitert seine europäischen „Gen-to-GMP“ Biologika-Produktionsanlagen für Selexis und KBI Biopharma in Genf in der Schweiz

JSR Life Sciences, LLC gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Präsenz in Europa durch eine neue, erweiterte, hochmoderne Einrichtung verstärkt, in der die primären europäischen Geschäftstätigkeiten der Tochtergesellschaften KBI Biopharma und Selexis SA gemeinsam angesiedelt werden sollen. Die beiden Unternehmen werden zusammen 8.700 Quadratmeter auf dem Stellar 32-Campus innerhalb der Genfer ZIPLO (Industriezone Plan-les-Ouates) belegen. Die erweiterte Anlage von KBI Biopharma wird das Unternehmen in die Lage versetzen, die Herstellung von klinischen cGMP-Biologika als pharmazeutische Massenmedikamente für europäische Kunden anzubieten. Die neuen Arbeitsbereiche von Selexis werden es dem Unternehmen ermöglichen, die steigende Nachfrage nach seinen hochspezialisierten Technologien und Dienstleistungen zur Säugetierzelllinienentwicklung zu befriedigen. Zusammen rechnen die Unternehmen mit der Schaffung von mehr als 250 neuen hochtechnisierten Arbeitsplätzen in den neuen Einrichtungen.

JSR Life Sciences investierte in die gemeinsam angesiedelten Betriebsstätten, um den Bedürfnissen der europäischen Kunden gerecht zu werden. Diese Vereinbarung wird zusätzliche Optionen für die Kunden ermöglichen, um die Effizienz bei der Integration der Proteinexpressionsplattform SUREtechnologyTM von Selexis mit den fortschrittlichen Prozess- und analytischen Entwicklungstools von KBI zu steigern.

„JSR Life Sciences ist stolz darauf, erstklassige Unternehmen zu haben, die sich auf die Übertragung von Kundenideen auf neuartige Biologika konzentrieren, die das Leben von Patienten weltweit verbessern“, sagte Tim Lowery, President von JSR Life Sciences. „Diese strategische Investition in unsere europäischen Betriebe schafft neue Optionen durch die Verknüpfung der Kernstärken unserer Tochtergesellschaften, erhöht die Effizienz und beschleunigt letztendlich die Fähigkeit unserer Kunden, innovative biowissenschaftliche Produkte auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus werden KBI und Selexis von der umfangreichen biopharmazeutischen Industriestruktur, den fortschrittlichen technischen Ressourcen und den spezialisierten Bildungsangeboten in dieser Region profitieren.“