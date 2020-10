Slate Asset Management setzt Wachstum fort und erwirbt zwei Immobilien Portfolios in Deutschland für insgesamt 72 Millionen Euro

Die Portfolios umfassen etwa 60.000 Quadratmeter in Deutschland und sind derzeit an führende Mieter aus dem Lebensmittelbereich und anderen wichtigen Bereichen vermietet. Beide Transaktionen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2021 geclosed. Goodwin Procter LLP fungierte bei beiden Transaktionen als Rechtsberater von Slate. Cushman & Wakefield und JLL waren für die Verkäufer bei diesen Transaktionen beratend tätig.

LONDON, 21. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Slate Asset Management ("Slate"), eine führende Investmentplattform mit dem Fokus auf Immobilieninvestitionen, gab heute den Erwerb von zwei essenzielle Immobilien Portfolios in Deutschland durch seinen Slate European Real Estate Fund III bekannt. Jede Transaktion wurde mit einem separaten, unabhängigen Verkäufer für einen Gesamtkaufpreis von 72 Millionen Euro durchgeführt, wodurch Slate sein Engagement in Immobilien mit dem Schwerpunkt der Grundversorgung in Europa verstärkt.

"Die heutigen Akquisitionen sind ein weiterer Beweis für die Fähigkeit unseres europäischen Teams, defensive Immobilien Portfolios mit einem Discount zu identifizieren, und unterstreichen gleichzeitig unsere Fähigkeit, in einer Zeit wirtschaftlicher Volatilität Transaktionen zu tätigen", sagte Brady Welch, der Gründungspartner von Slate mit Sitz in London. "Beide Portfolios haben sich während der Covid-19-Pandemie gut bewährt, da sie den Verbrauchern auch während des Lockdowns täglich essenzielle Güter und Dienstleistungen zur Verfügung stellten. Wir sehen weiterhin attraktive Opportunitäten mit einem Schwerpunkt auf Lebensmittelstores und Immobilien, die zur Grundversorgung dienen in ganz Europa und freuen uns darauf, weiteres Kapital auf dem ganzen Kontinent zu investieren.

Der Slate European Real Estate Fund III wurde im März 2020 geschlossen nachdem Eigenkapital von 250 Millionen Euro eingesammelt wurde, wobei er seine Obergrenze erreichte und die ursprünglichen Ziele übertroffen hat. Beide Akquisitionen stehen im Einklang mit Slate's Investitionsphilosophie, in Europa essenzielle Immobilien zu erwerben, welche für Investoren gesicherte Renditen erwirtschaften. Lebensmittel geankerte Immobilien sowie weitere essenzielle Immobiliennutzungen haben sich in der gesamten Covid-19-Pandemie als widerstandsfähig erwiesen, da sie eine starke Besucherfrequenz und stabile Mietzahlungen aufgewiesen haben. Seit Dezember 2016 hat Slate 258 Akquisitionen von Lebensmittelstores und essenziellen Immobilien in Europa mit mehr als 490.000 Quadratmetern Bruttomietfläche abgeschlossen. Die europäischen Büros von Slate befinden sich in London, Frankfurt, Dublin und Luxemburg.

About Slate Asset Management

Slate Asset Management ist eine führende Investmentplattform mit dem Fokus auf Immobilieninvestitionen und einem Volumen von mehr als 6.5 Milliarden Dollar an Asset Under Management. Slate ist ein werteorientiertes Unternehmen und in erheblichem Umfang Sponsor aller seiner privaten und öffentlich gehandelten Anlagevehikel, die auf die individuellen Anforderungen und Ziele seiner Investoren zugeschnitten sind. Der sorgfältige und selektive Investmentansatz des Unternehmens schafft langfristige Werte, mit dem besonderen Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung und überdurchschnittliche Renditen. Slate wird von außergewöhnlichen Mitarbeitern sowie flexiblem Kapital unterstützt und hat die bewiesene Fähigkeit zur Initiierung und Umsetzung einer großen Bandbreite von ausgezeichneten Investments.

Besuchen Sie slateam.com für mehr Informationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Für weitere Informationen

Investor Relations

+1 416 644 4264

ir@slateam.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094041/Slate_Asset_Management_Logo.jpg