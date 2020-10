Hamburg (ots) -



- Neuer Markenauftritt des Hidden Champions Starlab

- Nachhaltigkeit im Laborbereich durch ressourcenschonende Materialien und

Produktion



Der Hamburger Laborprodukte-Hersteller Starlab ist einer der klassischen Hidden

Champions, dessen Produkte in der aktuellen Corona-Pandemie weltweit in Laboren,

Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen eingesetzt werden. Seit März dieses

Jahres arbeiten die rund 200 Mitarbeiter im Schichtbetrieb, um Wissenschaftler

und Ärzte mit Pipetten, Handschuhen und anderen Produkten für die

Impfstoffforschung und Labortests zu versorgen. Jetzt wagt sich das Unternehmen

mit einem neuen Markenauftritt nach vorn und steht damit für ein erstarktes

Selbstverständnis einer ganzen Branche. "Wir sind zwar nur ein mittelständisches

Unternehmen, aber wir versetzen Wissenschaftler auf der ganzen Welt in die Lage,

an bahnbrechenden Entwicklungen und Forschungsprojekten zu arbeiten. Das ist für

uns als Firma sehr sinnstiftend. Und dieses Selbstbewusstsein wollen wir mit

unserem neuen Markenauftritt nach außen tragen", sagt Klaus Ambos,

Geschäftsführer der Starlab International GmbH.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Drägerwerk, Curevac und Co.: Die Corona-Krise befördert immer mehr Unternehmen,vor allem aus dem Mittelstand, ins Rampenlicht, deren Leistungen und Produktebis dato nur in Fachkreisen bekannt waren. "Der 'German Mittelstand' istweltweit einzigartig. Und dennoch bekommen diese Unternehmen viel wenigerAufmerksamkeit als die großen Player. Es wird deshalb Zeit, dass auch dieregional verankerten Unternehmen, die sich in Zeiten wie diesen besondersresilient zeigen und so die Wirtschaft stärken, eine Stimme bekommen", so KlausAmbos. Insbesondere dann, wenn sie einen so systemrelevanten Beitrag zurBekämpfung der Corona-Krise leisten, wie Starlab das tut. Seit mehr als 20Jahren ist das Hamburger Unternehmen globaler Experte bei Pipetten,Pipettenspitzen, Zellkulturmaterialien, Geräten für die Probenlagerung undvielen weiteren Instrumenten für die Forschung und medizinischen Labore. Unddamit ein wichtiger Baustein in der Forschung nach einem Corona-Impfstoff sowiefür die Corona-Tests auf der ganzen Welt."Unternehmen wie Starlab waren bisher nicht so stark sichtbar in derÖffentlichkeit. Genauso wenig wie die Menschen in den Laboren, die mit unserenProdukten arbeiten und forschen. Das ändert sich gerade komplett, denn dieöffentliche Wahrnehmung verlagert sich sehr stark auf die Berufe undUnternehmen, die eher im Hintergrund wirken", erklärt Ambos. Die neueAufmerksamkeit macht sich auch wirtschaftlich bemerkbar. "Im Zuge derCorona-Krise konnten wir bereits ein deutlich zweistelliges Wachstum