Mobilität in Corona-Hotspots sinkt/Sonderauswertung zeigt überdurchschnittlichen Rückgang der Mobilität in Regionen mit kritischer 7-Tage-Inzidenz

Wiesbaden (ots) - Die rasant steigenden Covid-19-Fallzahlen in Deutschland

führen in vielen Regionen zum Überschreiten der kritischen Grenze von mehr als

50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb der

vorangegangenen sieben Tage. Wie eine Sonderauswertung experimenteller Daten des

Statistische Bundesamtes (Destatis) zeigt, ging die Mobilität in den Landkreisen

und kreisfreien Städten, die in der 42. Kalenderwoche (12. bis 18. Oktober 2020)

eine kritische 7-Tage-Inzidenz aufwiesen, gegenüber der 38. Kalenderwoche (14.

bis 20. September) um 13 % zurück. Wenngleich auch Faktoren wie das Wetter und

die touristische Aktivität die Mobilität der Bevölkerung beeinflussen, nahm die

Mobilität in den weniger betroffenen Landkreisen und kreisfreien Städten im

Vergleichszeitraum lediglich um 7 % und damit etwa halb so stark ab.



Im September 2020 lagen nur vereinzelt Landkreise und kreisfreie Städte oberhalb

der kritischen 7-Tage-Inzidenz. Damit waren in diesem Monat vergleichsweise

wenige Regionen von lokalen Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der

Covid-19-Pandemie betroffen. Wie sich die Mobilität in den einzelnen Landkreisen

und kreisfreien Städten verändert hat, zeigt eine neue interaktive Karte im

Bereich "EXDAT - Experimentelle Daten" auf der Website des Statistischen

Bundesamtes. Das Angebot wird zunächst wöchentlich aktualisiert und in den

kommenden Wochen schrittweise erweitert.









Die Ergebnisse basieren auf einer Sonderauswertung anonymisierter

Mobilfunkdaten, die das Statistische Bundesamt insbesondere hinsichtlich ihres

Nutzens für die kleinräumige und aktuelle Abbildung der Bevölkerung und ihrer

Mobilität untersucht.



Mobilfunkdaten können einen Hinweis darauf geben, wie stark sich das

Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger in sogenannten Corona-Hotspots

nach Inkrafttreten von Beschränkungsmaßnahmen zur Eindämmung der

Covid-19-Pandemie verändert. Dahinter steht die Annahme, dass mit einer

Verringerung der Mobilität auch die Anzahl sozialer Interaktionen und somit die

Ansteckungsgefahr zurückgehen.



Bei diesen experimentellen Daten handelt es sich um neue, innovative

Projektergebnisse, die auf der Grundlage neuer Datenquellen und Methoden

entstehen. Im Reifegrad und in der Qualität unterscheiden sie sich von amtlichen

Statistiken, insbesondere in Bezug auf Harmonisierung, Erfassungsbereich und

Methodik.



Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.



