München (ots) - Verbraucher können sich in dieser Woche über rückläufigeSpritpreise freuen. Wie der ADAC ermittelt, kostet ein Liter Super E10 imBundesdurchschnitt derzeit 1,220 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 1,8Cent im Vergleich zur Vorwoche.Auch beim Diesel ist in dieser Woche eine Verbilligung zu verzeichnen. Für einenLiter werden hier an den Zapfsäulen im bundesweiten Mittel 1,041 Euro fällig.Somit gibt es auch beim Diesel in dieser Woche einen Rückgang von 0,8 Cent imVergleich zur vorherigen Woche. Die erhöhte Nachfrage nach Heizöl zur kälterenJahreszeit hat einen Einfluss auf die Entwicklung des Dieselpreises.