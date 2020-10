JPMORGAN belässt AB Inbev auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der weltgrößte Brauereikonzern dürfte von seinen frühen E-Commerce-Investitionen profitieren, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 23:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Anheuser-Busch InBev Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de