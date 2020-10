Vonage (Nasdaq: VG), einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen, hat eine neue Studie „ COVID-19 Reshapes the Global Customer Engagement Landscape “ über veränderte Präferenzen und Verhaltensweisen von Verbrauchern in Corona-Zeiten veröffentlicht. Der Report zeigt zudem auf, wie Unternehmen und Dienstleister ihre Customer-Engagement-Strategie neu ausrichten müssen, um agiler zu werden und sich auf Corona-bedingte Veränderungen einzustellen.

„COVID-19 hat die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und wie Kunden mit ihnen interagieren, auf den Kopf gestellt“, sagt Joy Corso, Chief Marketing Officer bei Vonage. „Mit unserer Umfrage wollten wir die neuen Gewohnheiten und Vorlieben der Verbraucher besser verstehen. Wir möchten den Unternehmen helfen, die Kunden effektiver anzusprechen und ihnen so eine bessere Experience zu bieten.“

„Wir stehen erst am Anfang einer großen Umwälzung, die den gesamten Kommunikationsmarkt betrifft“, fährt Corso fort. „Sollten noch Zweifel bestanden haben, dass eine digitale Transformation sowohl zum Überleben als auch für den Markterfolg erforderlich ist, so hat COVID-19 sie beseitigt. Dieser Umbruch wird nachhaltig sein. Unsere Studienergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, mit Kunden und Mitarbeitern in Verbindung zu bleiben – egal, wo sie sind und welchen Kanal sie favorisieren: Video, Voice, Messaging oder Chat.“

Video nach wie vor an erster Stelle

Um in der heutigen Zeit den Draht zum Kunden zu behalten, sollten die Unternehmen weniger traditionelle Kommunikationskanäle und stattdessen Technologien wie APIs einsetzen. Mit ihnen lassen sich flexibel programmierbare Funktionen – etwa Voice, Video, Messaging und Verifizierung – direkt in die vorhandenen Anwendungen und Workflows einbinden.

Seit Januar 2020 ist die Zahl der Menschen, die mit Unternehmen lieber per Video kommunizieren, weltweit um 140 % gestiegen. Auch in das Alltagsleben hat der Videochat Einzug gehalten. In den USA ist die Kommunikation per Video in nur sieben Monaten um einen Wert gestiegen, der einem Vierjahres-Wachstum entspricht: 43 % der US-Amerikaner chatten jetzt regelmäßig mit Unternehmen. Im Januar lag diese Zahl noch bei 28 %.