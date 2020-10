Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000) - seit dem 18. Februar 2020 im SDAX der Deutschen Börse – kann sich relativ gut behaupten, auch wenn die zunehmende corona-Unsicherheit eine Prognsoe nahezu unmöglich macht. Bisher gut gelaufen - und wichtiger: LIDE bleibt im Plan..

Man hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2020 bei einem Konzernumsatz von 25,2 Mio. EUR ein EBIT von ca. 4 Mio. EUR erzielt. Das EBIT liegt damit oberhalb der kommunizierten eigenen Ergebniserwartungen für das dritte Quartal (1 bis 3 Mio. EUR). Verbesserte Deckungsbeiträge und die erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen zur Kostensenkung haben wesentlich zu dem Ergebnis beigetragen. Der Umsatz liegt im dritten Quartal mit 25,2 Mio. EUR im Rahmen der eigenen Umsatzerwartungen (24 bis 27 Mio. EUR). Nach neun Monaten erreichte der Konzernumsatz somit 75,2 Mio. EUR.

Die Prognosefähigkeit für das laufende Geschäftsjahr sei nach wie vor stark eingeschränkt, da das wirtschaftliche Umfeld wegen der andauernden COVID-19 Pandemie weiter von großen Unsicherheiten gekennzeichnet ist. Die Mittelfristprognose für LPKF und insbesondere die Wachstumsaussichten im Bereich LIDE seien unverändert. Der Kurs ist seit Edne September (als man einen Großauftrag meldete) um weit über 10% gefallen ohne neue Nachrichten - möglicherweise nähert man sich wieder interessanten Kursniveaus, wenn man mittel-/langfristig an die Prognosen und chancen aus der sog. LIDE-Innovation glauben will. Die Entwicklung von einem Kursniveau bei über 22,60 EUR noch am 30.09.2020 bis auf heute 19,10 EUR (14.29 Uhr, Xetra) wirft Fragen auf, deren Antwort uns fehlt: Gibt es Informationen, die einen solchen Rückgang begründen würden? Normale Konsolidierung?Oder Einstiegskurse? Oder beginnt ein Messer zu fallen mit offenem Ausgang? .

Mutares wird konkret für die nächsten Jahre - ambitioniert

Baumot stampft Planungen für 2020 ein - CORONA stoppt Retailgeschäft

H2-Update-21.10.: Nel könnte doppelt gewinnen durch Everfuel Listing

DIC verkauf.t mit 34 Mio. EUR Gewinn.

Akasol - Gigafactory startet Serienfertigung

Jenoptik nimmt Prognose zurück - Umsatz weniger, Marge bleibt

Hawesko rockt online und verdoppelt Gewinn

H2-Update KW42 - NIKOLA plant ohne GM, Bloom verliert Canada Pension Plan, Ballard verkauft an Honeywell, Nel verkauft in Polen, SFC findet, ElringKlinger und Airbus, ...