Renforth beginnt Feld-Arbeitsprogramm am Surimeau Sulfid-Nickel/VMS-System

Pickering, ON, 21. Oktober 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (OTC Pink: RFHRF) (WKN: A2H9TN) (“Renforth” oder das “Unternehmen”) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass die Feldarbeiten bei Surimeau mit der Entsendung eines geologischen Teams in den Abschnitt Victoria West von Surimeau begonnen haben. Dieses Gebiet erstreckt sich über ca. 5 km Streichlänge am westlichen Ende des südlichen mineralisierten Zweigs bei Surimeau.

Das 7.336 ha große Surimeau Projekt, das von Renforth in den Jahren 2019 und 2020 zusammengestellt wurde, besteht aus 128 abgesteckten Claims, darunter einige, die zuvor als das südliche Ende von Renforth´s angrenzendem Malartic West Projekt identifiziert wurden. Die nördliche Grenze von Surimeau liegt etwa 4 km südlich des Cadillac-Bruchs, unterlegt von den Pontiac Sedimenten und angrenzend an das Canadian Malartic Minenprojekt im Nordwesten Quebecs. Das Surimeau Projekt von Renforth stellt das erste Mal dar, wo die mineralisierten Sichtungen Victoria West, Colonie, Lalonde und Surimeau zu einem Projekt zusammengefasst wurden und als Ganzes evaluiert werden. Das Projekt wird so interpretiert, dass es ein großflächiges mineralisiertes System beherbergt, das aus zwei "Asten" besteht, dem südlichen und dem nördlichen Ast. Der südliche Ast wird anhand der geologischen und geophysikalischen Aufzeichnungen der regionalen Regierung und der ersten Feldarbeiten von Renforth so interpretiert, dass er sich zwischen dem Victoria West Sektor im Westen und dem Colonie Sektor im Osten erstreckt, wobei das Gebiet zwischen den beiden völlig unerforscht ist. Der Teil des nördlichen Astes, der auf Renforth´s Grund vermutet wird, erstreckt sich über eine Streichlänge von ca. 30 km, einschließlich des Sektors Lalonde im zentralen Bereich und Surimeau am nordwestlichen Ende des Astes.

Victoria West

Die Explorationsarbeiten bei Victoria West begannen nach der Entdeckung Anfang der 1940er Jahre, während des Baus des Rapide-Sept Wasserkraftwerks, dessen Stromleitung das Projekt überquert und dessen Zufahrtsstraße durch Surimeau verläuft, mit der Erkundung der Zink- und Nickelmineralisierung in diesem Gebiet. Mit Unterbrechungen wurden bei Victoria West durch mehrere Besitzer bis in die 1980er Jahre Arbeiten durchgeführt und ~5 km Streichlänge von felsischen und nickelhaltigen, ultramafischen Mineralisierungen durch umfangreiche Grabenziehungen, einige Bohrungen und EM- und Magnet-Untersuchungen abgegrenzt. Historisch gesehen wurde die Colonie Zone im Osten zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedenen Gruppen gehalten, das Gebiet zwischen den beiden ist völlig unexploriert, jetzt jedoch die geophysikalische Anomalie und die geologische Struktur fort.