paragon meldet besser als erwartete Zahlen - Voltabox-Verkauf noch 2020 geplant

Bei paragon laufen die Geschäfte im automobilen Kernbereich besser als erwartet. Für das dritte Quartal meldet man in diesem Bereich einen Umsatzanstieg um 10 Prozent auf 33,8 Millionen Euro. „Wachstumstreiber waren die Geschäftsbereiche Digitale Assistenz (plus 75 %), Sensorik (plus 16,5 %) und Kinematik (plus 15 %)”, so paragon, die nach neun Monaten 2020 damit auf einen Umsatz von 83,8 Millionen Euro kommt. Für die ...