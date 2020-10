---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER ANKÜNDIGUNG.

Compleo Charging Solutions AG erfolgreich an der Frankfurter Börse gestartet

* Erfolgreiche Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Prime Standard



* Verwendung des Nettoerlöses für Expansion in der EU, weiteren Ausbau der Technologieführerschaft durch F&E und Erweiterung der Produktionskapazität



Dortmund, 21. Oktober 2020 - Die Compleo Charging Solutions AG (das "Unternehmen" oder "Compleo"), ein führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge ("EVs"), hat ihren Börsengang erfolgreich vollzogen. Seit heute werden die Aktien (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX) im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.



Georg Griesemann co-CEO und CFO kommentierte: "Während der unzähligen Gespräche mit Investoren und Medien in den vergangenen Wochen, haben wir sehr viel positive Resonanz für unsere IPO-Pläne erfahren. Dank der großen Investorennachfrage liegen wir mit 49,00 Euro Angebotspreis auch nahe der Mitte der Preisspanne. Wir freuen uns nun sehr, dass wir den Schritt auf das Börsenparkett gemacht haben. Compleo ist bereits seit elf Jahren, also quasi seit den Anfängen der Elektromobilität, im Bereich der Ladesäulen tätig. Das aktuelle Momentum im Markt und die Potenziale für Compleo wollen wir nun gezielt nutzen, indem wir wie angekündigt unsere Wachstumsstrategie umsetzen. Diesen spannenden Weg wollen wir als Greentech nun gemeinsam mit unseren neuen Aktionärinnen und Aktionären gehen, die wir bei Compleo herzlich willkommen heißen."