EnBW eröffnet neuen Flagship-Ladepark am Verkehrsknotenpunkt Stuttgart (FOTO)

Stuttgart (ots) - Unmittelbar an der Autobahn A8 Höhe Leonberger Kreuz gelegen

// Zusätzlicher Ankerpunkt im flächendeckenden Schnellladenetz mit 100% Ökostrom



Ultraschnell und gleichzeitig komfortabel frische Reichweite laden - genau da,

wo E-Mobilist*innen sie brauchen. Wie das in Zukunft aussehen kann, zeigt der

Flagship-Ladepark, den die EnBW heute in Rutesheim eröffnet: In der Nähe des

Autobahnkreuzes Stuttgart auf der Höhe von Leonberg ist auf der grünen Wiese ein

öffentlicher und überdachter Ladepark mit acht Ladepunkten entstanden.

Ausgestattet mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt kann hier mit allen

gängigen Anschlüssen (CCS, Chademo und auch Typ 2) innerhalb kürzester Zeit

ordentlich Reichweite geladen werden: In nur fünf Minuten bekommen Elektroautos

100 Kilometer und ihre Fahrer*innen echte CO2-neutrale Mobilität. Denn alle

Ladepunkte werden zu 100% mit Ökostrom versorgt. Das Dach des Parks ist mit

einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, die in das örtliche Stromnetz einspeist

und den Standort selbst mit Energie versorgt.







moderne Ladeinfrastruktur entwickelt: Ein großzügiges Dach bietet jederzeit

Schutz vor der Witterung und eine einladende Beleuchtung sowie Videoüberwachung

sorgen für ein sicheres Gefühl auch in der Dunkelheit. Für die schnelle E-Mail

zwischendurch oder Unterhaltung während des Ladevorgangs sorgt ein öffentliches

WLAN. Eigens von der EnBW entwickelte Kabelsysteme machen die Kabelführung und

damit die Handhabung beim Ladevorgang besonders komfortabel. Neben den

Standorten auf Parkplätzen oder auch beim Einkaufen bieten Ladeparks wie in

Rutesheim eine besonders komfortable Nutzung der Elektromobilität und werden von

der EnBW bundesweit errichtet: "Wir leben Elektromobilität aus Überzeugung und

Leidenschaft. Deswegen laden unsere Kund*innen an unseren Schnellladern

ausschließlich Strom aus regenerativen Energien, denn nur dann ist die

Mobilitätswende auch tatsächlich eine nachhaltige. Und wir bieten unseren

Kund*innen echten Lade-Komfort wie an einer Raststätte", erklärt Timo Sillober,

Chief Sales & Operations Officer bei EnBW. Dabei ist der Ladepark auf einen

modularen Ausbau ausgerichtet und so schon heute bestens für den weiteren

Fahrzeughochlauf auf deutschen Straßen gerüstet. Er kann flexibel auf bis zu 16

Ladepunkte verdoppelt werden.



Planung und Realisierung des Parks lagen als Generalunternehmer in den Händen

der EnBW-Tochter Netze BW, die auch die Betriebsführung übernimmt.



Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Höchstgeschwindigkeit



