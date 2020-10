NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter unter Druck geraten. Im Gegenzug stiegen ihre Renditen an. Händler nannten die Hoffnung auf ein neues Corona-Konjunkturpaket als Grund. Die Zuversicht an den Aktienmärkten lockte Anleger aus den als sicher geltenden Staatspapieren.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 138,57 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 0,83 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Mitte Juni.