Homann Holzwerkstoffe expandiert in Litauen

Homann Holzwerkstoffe will weiter expandieren. In der Nähe von Vilnius (Litauen) hat das Unternehmen ein Grundstück gekauft. Die Industriefläche hat eine Größe von 77 Hektar, das sind 770.000 Quadratmeter.Dort will Homann ein Dünnplattenwerk bauen. Finanzielle Details zum Kaufpreis und den weiteren Investitionen werden nicht genannt. 2022 soll das Werk den Betrieb aufnehmen.Litauen ist für Homann ein wichtiger Markt, ...